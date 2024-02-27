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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat için doğum günü paylaşımı yaptı! Aşk dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat için doğum günü paylaşımı yaptı! Aşk dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu Pop müziğin usta ismi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 40 yaşına basan oyuncu eşi Beren Saat'e doğum günü mesajı yolladı. Aşkını haykıran ünlü şarkıcıya yorum yağdı.