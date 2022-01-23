Kenan Doğulu'dan Sezen Aksu paylaşımı

Sezen Aksu'ya destek açıklaması yapan Beren Saat'ten sonra bir destek de eşi Kenan Doğulu'dan geldi. Doğulu "O seçilmiş bir kişi. Pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gerek" dedi.

Sanatçı Sezen Aksu’nun 2017’de çıkardığı şarkısında geçen, Hz. Havva ile Hz. Adem hakkındaki sözler, birçok çevreden büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine sanat camiasından bazı isimlerden destek açıklamaları geldi.

KENAN DOĞULU'DAN DA DESTEK GELDİ

Bunlardan biri de oyuncu Beren Saat idi. Eşi Beren Saat'in ardından şarkıcı Kenan Doğulu'dan da Sezen Aksu'yla ilgili bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o." diyen Doğulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PAMUKLARA SARIP ÖDÜLLENDİRMEMİZ GEREK"

"Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir. "