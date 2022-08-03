Kenan Doğulu'nun dudak uçuklatan kazancı

Son olarak eşi Beren Saat ile evlilik yıl dönümünü kutlayarak duygusal bir mesaj yayınlanan Kenan Doğulu’nun kazancının, servet değerinde olduğu belirtildi.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014'te ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girdi.

Rüya gibi bir düğün yapan çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde kriz yaşadı.

8 yıl bitti

Buna rağmen 8 yılı deviren çift, şimdilerde işlerine yoğunlaşmış durumda…

Beren Saat, dijital dizisi için sette zamanını geçirirken, Kenan Doğulu’nun da neredeyse her gün konseri var…

6 saatte 7,5 milyon TL kazanacak

Sahnelerin en çok para kazanan isimlerinden biri olan Doğulu, son iki konserinden 5,5 milyon TL kazanç elde etti.

11 Ağustos'taki sahnesinden de 2 milyon TL alacak olan Doğulu, toplam 6 saatte 7,5 milyon TL kazanacak.

Saati 1 milyon 250 bin TL

Yaklaşık 12 günde 7.5 milyon TL'yi cebine koyacak olan ünlü popçunun saati de böylece 1 milyon 250 bin TL'ye gelmiş oldu.