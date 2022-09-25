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    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi

    Gazetecilerin ayrılık iddiası sorusu karşısında şaşkına dönen Kenan İmirzalıoğlu "Tövbe estağfurullah" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 15:16
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    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi

    Selena dizisiyle ün kazanan Sinem Kobal ile oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında dünyaevine girdi.

    Mutlu bir aşk süren çift, 2020 yılında evliliklerini kızları Lalin ile taçlandırdı.

    Magazin dünyasında örnek gösterilen çift, 2022 yılında bir kez daha aynı heyecanlı yaşayarak kızları Leyla'yı kucaklarına aldı.

    Evlilikleri takdir gören çift, ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih ederken, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu gazetecilere takıldı.

    Ayrılık sorusuna şaşırdı

    Aracına doğru yürüyen İmirzalıoğlu, gazetecilerin ayrılık iddiaları sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    İmirzalıoğlu, dedikoduların asılsız olduğunu "Tövbe estağfurullah" diyerek ifade etti.

    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi VİDEO

    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi #1

    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi #2

    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi #3

    Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarına yanıt verdi #4


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