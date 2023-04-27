Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ekrana dönüyor Yeni projeleri değerlendirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın da setleri özlediğini belirtti.

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İki ünlü oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu.

2020 yılında ilk çocukları Lalin'e kavuşan ünlü ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Ekranlara dönemek için teklif edilen projeleri değerlendirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, müjdeyi verdi.

"Yaz geçsin"

Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

"Sinem de özledi"

48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı: "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında. "