Kenan İmirzalıoğlu: Kızım ne derse yapacağım

5 aylık hamile olan Sinem Kobal, kız bebek bekliyor.

4 yıl önce Cunda Adası'nda evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

İmirzalıoğlu, önceki gün 46 yaşına bastı. Yakışıklı oyuncu, için sürpriz kutlama yapıldı.

"SENEYE BEN DE BABALAR GÜNÜ KUTLAYACAĞIM"

Baba olacağı için çok heycanlı olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu, duygularını dile getirdi:

"Allah nasip ederse ben de seneye Babalar Günü'nü kutlayacağım. Ben kızım ne isterse yerine getireceğim, terbiye kısmı eşim Sinem'de olacak."