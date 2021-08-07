Kenan İmirzalıoğlu: Orman yangınları ciğerimizi yaktı

Ailesiyle tatilde olan Kenan İmirzalıoğlu, orman yangınları nedeniyle endişeli günler geçirdiklerini, kızını emziren eşi Sinem Kobal’ın sütünün kesilmesinden korktuğunu söyledi.

Birçok ünlü isim, Türkiye'de günler süren orman yangınları için seferber oldu.

Topladıkları yardımları yangın bölgelerine ulaştıran sanatçılar, yangınzedelerin yaralarını hafifletmeye çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal, Barış Falay ve eşi Esra Ronabar ile Alaçatı’da görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'ndan da yangınlarla ilişkin açıklama geldi.

Yangınların başladığı tarihte eşi ve kızı ile tatilde olduklarını söyleyen İmirzalıoğlu, duruma çok üzüldüklerini belirtti.

"DENİZE GİRMEMİZE RAĞMEN İÇİMİZ SOĞUMADI"

Yangın bölgelerinde arkadaşları olduğunu ve çevre halkını da tanıdıklarını belirten İmirzalıoğlu, “İçimiz yanıyor. Tatildeydik belki ama denize girmemize rağmen içimiz soğumuyordu.

"SİNEM'İN SÜTÜ KESİLECEK DİYE KORKTUM"

Sinem’in canı çok sıkıldı, sütünden kesilecek diye çok endişelendim. Oradaki birçok insanı tanıyoruz, içimiz kan ağlıyor." sözleriyle hem yangınla ilgili endişesini hem de geçtiğimiz aylarda anne olan eşiyle ilgili endişesini dile getirdi.

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"CİDDİ BİR AFET"

Bölgelere destek sağladıklarını da vurgulayan İmirzalıoğlu, "Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama ciddi bir afet. Ağaçta gerçekten bir can gibi, tekrar o canın ağaç olmasını 25-30 sene bekleyeceğiz." diye konuştu.