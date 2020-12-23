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    Kenan İmirzalıoğlu saç ektirdi

    Saçlarında seyrelme başlayan Kenan İmirzalıoğlu, hemen saç takviyesi yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 10:25
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    Kenan İmirzalıoğlu saç ektirdi

    Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu'nun saç ektirdiği iddia edildi.

    15 BİN TL ÖDEDİ

    Levent'teki bir saç ekim merkezine gittiği öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu'nun, işlem için 15 bin TL ödediği ortaya çıktı.

    EVDEN ÇIKMADI

    46 yaşındaki oyuncu, operasyonu geçirdikten sonra bir hafta evinden dışarı çıkmadı.

    Oyuncu çift, bebekleri Lalin’i geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.

    Gazetecilerin bebeğin kime benzediğini sorması üzerine Sinem Kobal, “Daha kırkı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten.” cevabını vermişti.

    Kenan İmirzalıoğlu saç ektirdi #1

    Kenan İmirzalıoğlu saç ektirdi #2

    KEL YAPTILAR

    Daha önce sosyal medyada, Kenan İmirzalıoğlu'nun photoshopla saçlarının silinip kelleştirildiği bir fotoğraf paylaşılmıştı. Yakışıklı oyuncunun bu hali bile beğenilmişti.

    Kenan İmirzalıoğlu saç ektirdi #3

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