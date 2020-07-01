Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal için çalışıyor

Baba olmanın heyecanını yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’ın üzerine titriyor.

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın rahat etmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. Masraftan kaçınmayan İmirzalıoğlu, hamile eşine unutulmaz bir yaz tatili yaşatıyor.

MARMARİS BİTTİ ÇEŞME BAŞLADI

Önce Marmaris’teki butik bir otelin 2 odasını kapatan Kenan İmirzalıoğlu, şimdi de rotayı Çeşme’ye çevirdi. Fun Beach’te denize sıfır, gözlerden uzak bir bungalov ev kiraladı.

İmirzalıoğlu, fotoğraflarının çekilmesini engellemek için de otel yönetiminden önlem almasını rica etti.