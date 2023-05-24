Kenan İmirzalıoğlu: Sinem'e ilk görüşte aşık olmadım Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile evliliğini anlattı.

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Kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile mutlu evliliklerini Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuyla taçlandıran, şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster’le ekranların en çok konuşulan programlarından birine imza atan Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programının konuğu oldu. İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile güzel giden evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

"Aşk evliliği yaptım"

İlk görüşte aşık olmadığını söyleyen oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"40’ımdan sonra.."

Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, “Aşka inanır mısın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşka inananlardandım... Fakat ‘Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey’ diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım. 40’ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem’i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. ‘Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var’ oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz.”

Ankara’ya bağlı Üçem köyünde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, üniversiteyi kazanamayınca babasının kendisini tarlada çalıştırdığını anlattı:

"Babam bana iyi bir workshop verdi"

“Bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi. Babamla aram iyidir. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını anlattı.

Lisedeyken arkadaşlarım ‘ODTÜ’yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ’yü kazanırsam babam bana motor alacak’ derdi. Ben de ‘Ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak’ diyordum.”