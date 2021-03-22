Kenan İmirzalıoğlu: Tarihe ilgim var

Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan Kenan İmirzalıoğlu'nun hoca arayışı sürüyor.

Önceki gün Ulus’ta görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Tarih tutkusunu anlatan oyuncu, daha hoca tutmadığını söyledi.

"ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili “Hoca tutmadım ama niyetim var. Biraz daha derinlemesine öğrenmek istediğimi arkadaş arasında konuşmuştuk. Tarihe meraklıyım. Türk ve dünya tarihine ilgim var” dedi.

"GÖRÜŞME YOK"

Kurtlar Vadisi dizisinin kadrosuna katılacağı konuşulan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı: “Öyle bir görüşme olmadı. Geçenlerde de söyledim ama hâlâ ‘Yeşil ışık yaktı’ diye haberler çıkıyor. Ortada ışık filan yok.”

8 Mart’ta yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin’i de anan İmirzalıoğlu, “Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.