Kenan İmirzalıoğlu'ndan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepki Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı hakkında "Konuşursam çok ağır olur" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye’de bir önceki yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus bir skandala imza attı.

Disney Plus, 29 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçti.

Ermeni lobisinin baskısı olduğu düşünülen hamleye tepkiler de art arda geldi.

Ünlülerden Disney Plus’a karşı bir tepki beklenirken, şu ana kadar çoğu sessizliği tercih etti.

Olayın ardından haftalar geçerken, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

"Konuşursam çok ağır olur"

Eşi Sinem Kobal ile birlikte bir düğüne katılan İmirzalıoğlu, yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: