Türkiye’de bir önceki yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus bir skandala imza attı.
Disney Plus, 29 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçti.
Ermeni lobisinin baskısı olduğu düşünülen hamleye tepkiler de art arda geldi.
Ünlülerden Disney Plus’a karşı bir tepki beklenirken, şu ana kadar çoğu sessizliği tercih etti.
Olayın ardından haftalar geçerken, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan bir açıklama geldi.
"Konuşursam çok ağır olur"
Eşi Sinem Kobal ile birlikte bir düğüne katılan İmirzalıoğlu, yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
Konuşursam çok ağır olur, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım.