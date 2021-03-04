Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bir süredir ekranda olmamasıyla merak konusu olan Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması geldi.

Kurtlar Vadisi, Kaos olarak yeniden ekranlara geliyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, adı henüz paylaşılmayan bir kanalla imzaları attı. Haberi şimdiden hayranlarını heyecanlandıran yapıma, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da yeşil ışık yaktı.

"GAZETELERDEN ÖĞRENDİM"

Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir plakçıda kameralara yansıyan İmirzalıoğlu, diziden teklif gelip gelmediği soruları üzerine, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim. Oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" dedi.

"NORMALLEŞEMİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili de şunları söyledi: "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı."