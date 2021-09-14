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    Kenan İmirzalıoğlu'ndan organik poz

    Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun üzüm bağında verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 11:13
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    Kenan İmirzalıoğlu'ndan organik poz

    Oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin'in dünyaya gelmesinin ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlamıştı.

    Ailesiyle doğayla iç içe organik bir hayat süren Kobal, keyifli anlarını da sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyor.

    ÜZÜM BAĞINDA POZ

    Ünlü oyuncunun kadrajında son olarak eşi vardı. Kobal, İmirzalıoğlu'nun üzüm bağındayken çekilen fotoğrafını paylaştı. Kobal, fotoğrafa kalp emojisi de koyarak aşkını dile getirdi.

    Sinem Kobal, daha sonra da evinin manzarasını yayınladı.

    Kenan İmirzalıoğlu ndan organik poz #1

    Kenan İmirzalıoğlu ndan organik poz #2

    Kenan İmirzalıoğlu ndan organik poz #3

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