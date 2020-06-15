Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a tatil jesti

Baba olmaya hazırlanan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a yeni bir jest yaptı.

İlk kez baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi sinem Kobal için ne yağacağını şaşırdı.

55 BİN TL ÖDEDİ

İmirzalıoğlu, kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.

Marmaris-Selimiye’deki bir otelin 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.

1 ODA DA MİSAFİRLERE

Ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.

Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.