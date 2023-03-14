Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn spor araba sürdü Daha önce motosiklet süren Zayn, bu kez de babasının spor otomobili kullandı

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan, aktif sporu bıraktıktan sonra siyasete atılıp halen AK Parti Sakarya Milletvekilliği görevini sürdüren Kenan Sofuoğlu, 4 yaşındaki oğlu Zayn’la şaşırtan videolar paylaşmaya devam ediyor.

Araba kullandı

Daha önce motosiklet kullanan Zayn, çıtayı yükseltti. Son olarak babasının lüks spor otomobilini pistte tek başına kullanan Zayn yine şaşırttı.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.