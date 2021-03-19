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    Kendall Jenner, anne olmak istiyor

    Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayatındaki tek eksiğin bir bebek olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:12
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    Kendall Jenner, anne olmak istiyor

    En son ablası Kim Kardashian'ın giyim markası için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki güzel model Kendall Jenner, samimi açıklamalarda bulundu.

    "BEBEK ARZUM ÇOK YÜKSEK"

    Kardashian-Jenner Kardeşler arasında çocuğu bulunmayan tek üye olarak yer aldığını belirten model, “Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum.” dedi.

    "BAZEN SIKILIYORUM"

    Jenner, daha önce verdiği bir röportajda “Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara ‘Hadi annenize gidin’ diyorum.” şeklinde konuşmuştu.

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