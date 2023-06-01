Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bıraktı Siyah elbise giyip yalnızca göğüslerini açıkta bırakan model Kendall Jenner, sınırları zorladı.

ensonhaber.com

Kardashian kardeşlerin en küçüğü ünlü model Kendall Jenner, son dönemde paylaşımları ve kıyafet tercihleri yüzünden tepki çekiyordu.

Sütyen sevmeyen ünlüler arasında olan Jenner, son dönemde bu sebeple eleştiri alıyordu. Sıklıkla sütyensiz halleriyle galalara katılan ve reklam filmlerinde rol alan model dikkat çekiyordu.

Yaprakla kapattı

Eleştirileri umursamayan dünyaca ünlü model, sınırları zorladı. Son olarak da siyah bir elbise giyen model yalnızca göğüslerini açıkta bıraktı. Kırmızı şal ile kombinlenen elbisenin meme ucu kısmı da yine kırmızı yaprak detaylarıyla tamamladı.

Kendall Jenner o hallerini de sosyal medyadan üst üste paylaşarak yine sınırları zorladı.