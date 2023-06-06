Kendall Jenner, kırmızı bikinisiyle poz verdi

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Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner Ailesi'nin 27 yaşındaki üyesi Kendall Jenner, podyumların en çok kazanan modellerinden.
Geçtiğimiz günlerde göğüs uçlarında çiçekler bulunan, bin 515 dolar (yaklaşık 31 bin 500 TL) değerindeki şeffaf üstlü mini elbisesini, yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayarak verdiği pozlarla gündem olmuştu.
Kırmızı bikini
Kendall Jenner, şimdi de kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Muhteşem fiziğini yatağa sere serpe uzanarak sergileyen model, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bıraktı.