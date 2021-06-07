Kendall Jenner uğursuz evini satıyor

Kendall Jenner’ın uğursuz olarak anılan Hollywood’daki evi satışa sunuldu.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın uğursuz olarak anılan Hollywood’daki evi, 8.5 milyon dolardan satışa çıktı.

SÜREKLİ TACİZE UĞRUYORDU

Evin uğursuz damgası yemesinin nedeni ise; 25 yaşındaki modelin, sapığı tarafından sürekli taciz edilmesi ve 200 bin dolar değerinde mücevher çalınması.

6 YATAK ODASI VE 5 BANYOSU VAR

Jenner, evi için 2017’de 6.5 milyon dolar ödedi. Yapıda, altı yatak odası ve beş banyonun yanı sıra, spor odası, sinema salonu, havuz, stüdyo, kütüphane ve Los Angeles manzaralı teras bulunuyor.