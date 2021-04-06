- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kendall Jenner'dan bikinili pozlar
Kendall Jenner'dan bikinili pozlar
Bikinin karelerini yayınlayan Kendall Jenner, binlerce beğeni ve mesaj aldı.
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 07:11
Dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemi oldu. Bikinisinin altına çizme giyen dünyaca ünlü Amerikalı model, üç karesini yayınladı.
İKİ SAATTE 4 MİLYON BEĞENİ
25 yaşındaki Jenner'in bikinli karelerine iki saatte 4 milyondan fazla beğeni geldi.
15 bine yakın yorum alan modelin, yine fiziğine yüzlerce iltifat mesajı yağdı.