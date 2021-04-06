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    Kendall Jenner'dan bikinili pozlar

    Bikinin karelerini yayınlayan Kendall Jenner, binlerce beğeni ve mesaj aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 07:11
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    Kendall Jenner'dan bikinili pozlar

    Dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemi oldu. Bikinisinin altına çizme giyen dünyaca ünlü Amerikalı model, üç karesini yayınladı.

    İKİ SAATTE 4 MİLYON BEĞENİ

    25 yaşındaki Jenner'in bikinli karelerine iki saatte 4 milyondan fazla beğeni geldi.

    15 bine yakın yorum alan modelin, yine fiziğine yüzlerce iltifat mesajı yağdı.

    Kendall Jenner dan bikinili pozlar #1

    Kendall Jenner dan bikinili pozlar #2

    Kendall Jenner dan bikinili pozlar #3

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