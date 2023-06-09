Kendall Jenner'in mini etekle imtihanı Son dönemin en çok aranan modelleri arasından yer alan Kendall Jenner, tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Ablalarının aksine hayatına model olarak devam eden dünyaca ünlü model Kendall Jenner, tarzıyla da dikkat çeken bir isim.

Son dönemde sütyensiz tarzı yüzünden eleştiri konusu olan Kendall Jenner bu eleştirileri de pek umursamıyor.

"Frikik verdi"

Son olarak katıldığı lansmandaki kıyafetiyle tüm bakışları üzerine toplayan Jenner, süper minisinin azizliğine uğradı. Süper minisiyle frikik vermemek için araca binerken çok çaba gösteren model ne yaparsa yapsın olmadı ve frikik verdi.

İç çamaşırı görünen model daha sonra aracına binerek lansmandan uzaklaştı.