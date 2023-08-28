Kendall Jenner'ın minik bikinili ayna pozuna beğeni yağdı Dünyanın en ünlü mankenlerinden ABD'li yıldız Kendall Jenner, son paylaşımıyla yine hayran bıraktı.

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Son dönemde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Kendall Jenner, durmuyor. Instagram'da 300 milyona yakın takipçisi bulunan Kendall Jenner'ın son yaptığı bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi.

Kahverengi tonlarında kendisine küçük gelen bir bikini tercih eden Jenner, aksesuar olarak yalnızca yüzük kullandı.

''Lanet olsun"

Jenner'ın paylaşımına ablası Khloe Kardashian'dan da yorum yapmadan geçemedi. Khloe Kardashian, Jenner'ın pozuna ''Lanet olsun, sen gerçekten o kızsın'' yorumunu yaptı.

Özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Kendall Jenner, bir dönem Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile flört ettiği iddialarıyla gündeme düşmüştü.