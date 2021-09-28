Kendall Jenner'ın sevgilisi koronavirüse yakalandı

Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile İtalya'da vakit geçiriyordu. Daha sonra soluğu Jamaika'da alan çift, geçtiğimiz haftalarda tatillerini sonlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Booker, evlerine dönmelerinin ardından Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak durumunun kötü olmadığını ifade etti.

"HERKESİN AŞI OLMASI GEREKİYOR"

Devin Booker, en büyük sorununun tat ve koku duygularını kaybetmesi olduğunu belirtti. Aşı olup, olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan ünlü isim, "Herkesin aşı olması gerektiğini" vurguladı.

Booker'ın bu açıklamasının ardından gözler, MET Gala gecesine yalnız başına katılan Kendall Jenner'a çevrildi. Ünlü model, teknede mavi bikinisi ile verdiği bu pozu 192 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, takipçilerine adeta "Ben iyiyim" mesajını verdi.