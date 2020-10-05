Kerem Alışık, Hilal Altınbilek için ev tuttu

Aşklarını her fırsatta yalanlayan Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık birlikte yaşamaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek ile 58 yaşındaki Kerem Alışık aylarıdr aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Altınbilek'in köpeğini bile gezdirirken görüntülenen Alışık bu iddiaları her fırsatta yalanlıyordu.

İlişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf Alışık'ın Hilal Altınbilek'ten ayrı kalmak istemediği için ünlülerin konakladığı bir siteden villa kiraladığı ortaya çktı.

JÜPİDER DE EVDE

Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık’ın aylık 35 bin liraya ödediği öğrenildi. Aşıklara evde Altınbilek'in köpeği Jüpiter de eşlike diyor.