Dolar
7.7685
0.1353%
Euro
9.1244
0.3056%
Altın
1892.46
-0.3606%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
472.524
-0.2838%
Bitcoin
83314.65
1.0362%
18ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 18 C

    Kerem Alışık, Hilal Altınbilek için ev tuttu

    Aşklarını her fırsatta yalanlayan Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık birlikte yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 07:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Alışık, Hilal Altınbilek için ev tuttu

    Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek ile 58 yaşındaki Kerem Alışık aylarıdr aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Altınbilek'in köpeğini bile gezdirirken görüntülenen Alışık bu iddiaları her fırsatta yalanlıyordu.

    İlişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf Alışık'ın Hilal Altınbilek'ten ayrı kalmak istemediği için ünlülerin konakladığı bir siteden villa kiraladığı ortaya çktı.

    JÜPİDER DE EVDE

    Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık’ın aylık 35 bin liraya ödediği öğrenildi. Aşıklara evde Altınbilek'in köpeği Jüpiter de eşlike diyor.

    Kerem Alışık, Hilal Altınbilek için ev tuttu #1

    Kerem Alışık, Hilal Altınbilek için ev tuttu #2

    Kerem Alışık, Hilal Altınbilek için ev tuttu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir