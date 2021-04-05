Kerem Alışık'tan Sadri Alışık paylaşımı

Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı 96. doğum gününde andı.

1995 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sadri Alışık, 96. doğum gününde unutulmadı.

Alışık'ın kendisi gibi oyuncu oğlu Kerem Alışık, babasının doğum gününü Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Alışık'ın efsane sahnelerinden birini sayfasında paylaşan Kerem Alışık, "Sadri Alışık 96 yaşında... Biz kalakaldık küçük bir çocuğun sessiz çığlığında... Ne tarafa dönsek, kemik gibi batıyor özlemin kalbimize... Kutlu olsun doğum günün... İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık..." notunu düştü.