Kerem Bürsin, annesiyle poz verdi

Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin ile verdiği poz sosyal medyada çok konuşuldu.

Son olarak başrolünü aynı zamanda sevgilisi olan Hande Erçel’le paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Kerem Bürsin, ekrana kısa bir ara vereceğini söylemişti.

Şu an hem Kerem Bürsin hem de Hande Erçel tatilde. İleri ki günlerde Erçel dil eğitimi için yurt dışına gidecek, Bürsin de yeni projeleri için dinlenmeyi tercih edecek.

AYNI ANNESİ

Bürsin’in tatili devam ederken annesi Çiğdem Bürsin ile birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine geldi. Bir yemekte çekilen fotoğrafta Kerem Bürsin annesi Çiğdem Bürsin’le birlikte görülüyor. Kerem Bürsin hayranları, oyuncunun annesine benzediği yönünde yorumlar yaptı.