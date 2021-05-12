Kerem Bürsin: Aşkımızı hiç gizlemedik

Hande Erçel'le aşk yaşayan Kerem Bürsin, ilişkileriyle ilgili konuştu.

Sen Kal kapımı dizisinde iki aşığı canlandıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler dönüşü havalimanında el ele görüntülenmişti.

Ünlü çift, dün rol aldıkları dizinin Yeniköy’deki setine birlikte geldi. Kerem Bürsin, Hande Erçel’le beraberliğini basın mensuplarına ilk kez itiraf etti.

"HER ŞEY GÜZEL"

İlişkilerini gizledikleri iddiasını yalanlayan Bürsin, “Tatil çok güzel geçti ve iyi dinlendik. Aşkımızı hiçbir zaman gizlemedik. En başından çok iyi dost olduk. Şimdi her şey güzel” dedi.

Ünlü oyuncu, beraberliklerinin Maldivler’de başlamadığını da sözlerine ekledi.