Kerem Bürsin canlı yayında küfretti

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

İki ünlü oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler'e gitmiş ve orada el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.

Setlere geri dönen Erçel ve Bürsin, canlı yayında hayranlarıyla buluştu.

HANDE ÖZÜR DİLEDİ

Kerem Bürsin ağır bir sahneden çıktıklarını söyledi. Canlı yayında, "Sahneden çıkamadım" diyen Kerem Bürsin daha sonra küfretti. Hande Erçel ise "Neden küfredip duruyorsun, pardon" diyerek izleyicilerden özür diledi.