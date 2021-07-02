Kerem Bürsin:Los Angeles’ta şoförlük yaptım

Kerem Bürsin, katıldığı programda hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu Kerem Bürsin oldu. Hem samimi itirafları hem de neşeli tavrıyla dikkat çeken oyuncu, babasının işleri nedeniyle uzun süre yurt dışında yaşarken ABD'de günlüğü 75 dolara şoförlük yaptığını söyledi.

İşte Kerem Bürsin'in açıklamalarından satır başları...

"İNSAN KALIBI AYNI"

"Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım.

"KONSER VERİYORDUM"

Boston'da pazarlama iletişim bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi düşünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi. Lisedeyken müzik grubum vardı. Hayatım müzikti! Hafta sonları konser veriyorduk, üniversiteye gitmemeye karar vermiştim 'müzik yapacağım' diye."





Kerem Bürsin, bir kulağının kepçe olduğunu söyledi: “Bir kulağım kepçe ama hangisi hatırlamıyorum. Sol kulağım sanırım biraz kepçe. Birinin çok hoşuna gitmiş bu olay. Gelip söylemişti.”

Sarhoş olduğunda soyunduğunu itiraf eden Bürsin, “Her yerde soyunuyorum. İlk pantolon ile başlıyorum. Tişört üzerimde, çoraplar, pantolon yok falan. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 yıl önce sarhoş olmuştum.” dedi.

"MARGOT'LA SAMİMİ OLDUK"

Ünlü oyuncu, bir dönem Los Angeles’ta şöförlük yaptığını açıkladı: “Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu.

Hiçbir yer Türk olduğumu kabul etmiyor. Buraya geliyorum sen Türk değilsin Amerikalısın. Orada sen Türk müsün?"