Kerem Bürsin ve Gamzel Erçel arasında kriz olduğu iddia edildi

Kerem Bürsin ve Gamzel Erçel arasında kriz olduğu iddia edildi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkına Murat Dalkıç'ın gölgesinin düştüğü konuşuluyor. Gamze Erçel'in ayrılığa rağmen Dalkılıç'la görüşmesinin Bürsin'i rahatsız ettiği iddia edildi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösterdi.

İkili dizi setinde tanışarak, dizi aşkını gerçeğe dönüştürdü.

Murat Dalkılıç'tan ayrılan Erçel, aşkı Bürsin'de buldu.

İkilinin aşkı tüm hızıyla devam ederken, Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi.

Yakışıklı oyuncu röportajında, "Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz." dedi.

İkilinin aşkı bu güzellikle giderken, Hande Erçel'in ablasının ve Bürsin'in arasında sorun çıktığı iddia edildi.

MURAT DALKILIÇ KRİZİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre; Kerem Bürsin ve Gamze Erçel arasında sorun çıktı.

Murat Dalkılıç'la görüşmeye devam eden ve sosyal medyada takibi sürdüren Gamze Erçel'in, Bürsin'i kızdırdığı iddia edildi.

Oyuncunun, sevgilisinin ablasıyla arasına mesafe koymaya başladığı ve artık bir araya gelmemeye özen gösterdiği yine konuşulanlar arasında.

Ancak çiftten ve Gamze Erçel'den konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.