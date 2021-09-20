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    Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı

    Kerem Bürsin, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 07:10
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    Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı

    Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı. Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı.

    Dolu dizgin birliktelik yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin daha sonra ise Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı.

    "GÜNÜ EN GÜZEL ZAMANI"

    Her defasında mutluluk pozu veren çiftten, bu sefer Kerem Bürsin aşkını haykırdı.

    Sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşan Kerem Bürsin, Hande Erçel’i de kadraja alarak, “Günün en sevdiğim zamanı” notunu düştü.

    Kerem Bürsin den Hande Erçel paylaşımı #1Kerem Bürsin den Hande Erçel paylaşımı #2

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