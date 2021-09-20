Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı

Kerem Bürsin, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı.

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı. Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı.

Dolu dizgin birliktelik yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin daha sonra ise Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı.

"GÜNÜ EN GÜZEL ZAMANI"

Her defasında mutluluk pozu veren çiftten, bu sefer Kerem Bürsin aşkını haykırdı.

Sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşan Kerem Bürsin, Hande Erçel’i de kadraja alarak, “Günün en sevdiğim zamanı” notunu düştü.