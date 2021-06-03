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    Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi

    KErem Bürsin'e, sevgilisi ve set ekibi erken doğum günü sürprizi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 11:22
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    Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi

    4 Haziran doğumlu Kerem Bürsin'e, 'Sen Çal Kapımı' setinde erken doğum günü organizasyonu düzenlendi. Birlikte pasta kesip fotoğraf çektiren ekip, renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

    "DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

    Kerem Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekildikleri sırada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel, o anları ‘Daha yeni başlıyoruz’ notuyla paylaştı.

    Bürsin, 'Sen var ya sen... Yandın' sözleriyle sevgilisinin şakasına yanıt verdi.

    Kerem Bürsin e doğum günü sürprizi #1

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