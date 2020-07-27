Kerem Bürsin'in acı günü

Son dönemde başrolünü Hande Erçel ile paylaştığı yeni dizisiyle gündemde olan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, babaannesini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Oyuncu Kerem Bürsin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babaannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"NUR İÇİNDE YAT"

Sevilen oyuncu Kerem Bürsin Instagram hesabından babaannesinin vefat ettiğini duyurdu. Babaannesinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Bürsin, "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" mesajını yazdı.

Bürsin’in babaannesinin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.