Kerem Bürsin'in kasları Hande Erçel'i güldürdü

Hande Erçel'e, bir süredir aşk yaşadığı Kerem Bürsin'in kasları soruldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yaptı. Birkaç saat sonra çıkış yapan Erçel'in, keyifli halleri ve formda görüntüsü dikkat çekti.

"SEVE SEVE OYNARIZ"

Aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte rol alması için sinema filmi teklifi geldiği sorularına yanıt veren oyuncu, "Ben de sizlerden öğreniyorum arkadaşlar, böyle bir teklif gelmedi. Tabii ki gelirse seve seve oynarız." diyerek gülümsedi.

"NE DİYEBİLİRİM"

Sosyal medyada Türkiye'nin en kaslı erkekleri sıralamasında zirveyi zorlayan Kerem Bursin'in bu kadar konuşulmasına yanıt vermeyen Erçel, "Bu soruya ne diyebilirim ki" diyerek kahkaha attı.