Kerem Kamışlı, koruma tuttu

Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı, artık korumasıyla gezmeye başladı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'le Boğaz'da yemek yiyen Kerem Kamışlı, Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral tarafından denize atılmıştı.

Şahin'le kaçamağı yüzünden Boğaz'ın serin sularına atılan Kerem Kamışlı ise önceki gün Bebek'te ortaya çıktı.

MARCUS'TAN KORUYOR

Her daim yanında şoförü bulunan Kamışlı'nın, yaşadığı olay sonrası özel koruma tuttuğu görüldü. Bir mekanda yemek yiyen iş adamına, çıkışta koruması ve şoförü eşlik etti.

Bu olaydan sonra manşetleri süsleyen üçlüden Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.