Kerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra yeni bir detay ortaya çıktı

Şarkıcı Tayfun, bugün konuk olduğu programda 1998 yılında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Kerim Tekin'le ilgili konuştu.

90'lı yıllara damgasını vuran Kerim Tekin, 27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Vefatının üstünden 23 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Kerim Tekin hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı. Tayfun Duygulu, sözü ve bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in okuduğu 'Kar Beyaz' adlı şarkının hikayesini anlatırken şaşırtan bir gerçeği de açıkladı.

"İLK BİZ GİTTİK"

Duygulu, "Bora Gencer ile ödül almış, geri dönüş yolunda Bilal Özcan aradı beni 'Kerim kaza yapmış, vefat etmiş' dedi. Ben de 'Yok canım biz kaza yaptık 2 gün evvel giderken, bizimki olmasın' dedim. 'Senin haberin yok, tamam' dedi. Bir yerde durduk, televizyonu açtırdık. Yarım saatlik mesafedeydik. Kazanın olduğu yere ilk giden biziz. İlk yanına giden biziz. Helikopter ile Halis alındı.

"ŞARKIYI ZORLA ALDI"

Evde otururken Halis'in eşi 'Vardır senin kendine sakladığın şarkılar' dedi. 'Yok' falan dedim. Israr etti. Baktım Kerim uzakta, balkona çıkmıştı. 'Hadi çalayım' dedim, mırıldandım şarkıyı... Kerim, kapıdan 'Bu parça benim!' dedi. 'Yok senin olamaz, ben okuyacağım' dedim. 20 dakika boyunca cebelleşti benimle. 'Ben trafik kazası yapacağım' derdi o hep. 'Ben ölürsem belki çok satar...' falan diyordu. 'Ya sen yaşa da çok satsın, öyle şey mi olur' derdik biz de. Onun kısmetiymiş. Nur içinde uyusun inşallah.

Annesinin yanına gittiğimde 'Oğluma neden böyle bi şarkı yaptın?' dedi. 'Annem ben nerden bilirim, kar beyaz derken ben onun ruhunu anlatmışım meğer...' dedim." diye konuştu.