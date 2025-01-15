Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da incelemeye alınmıştı.

Savcılık, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunan Durmaz'ın yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla şahsına soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN MESAJ GÖNDERDİ

Kerimcan Durmaz'ın görüşüne giden ablası Neşe Fişek, kardeşinin kendisine ilettiği mesajı sosyal medya hesabında paylaştı.

"İYİYİM VE GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Fenomenin ablası aracılığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam.



Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor.



Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum.



Sevgilerimle, Kerimcan Durmaz.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Durmaz’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

Malta'daki konserin, ülkenin en işlek eğlence yerlerinden birinde gerçekleştiğini anlatan Kerimcan Durmaz, DJ performansı sergilediğini, anlaştığı kişilerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yapacaklarından haberdar olmadığını savunmuştu.

"HABERİM YOKTU"

“Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan ledde bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim." diyen Kerimcan, şöyle devam etmişti:

Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum.

Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim.

10 BİN EURO ALDI

Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım.

Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.

Suçlamaları kabul etmeyen Kerimcan, konser için 10 bin euro ödeme aldığını, ödemenin faturasını beyan edebileceğini de söylemişti.