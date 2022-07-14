Kevin Hart: Will Smith, Oscar tokadından sonra daha iyi yerde

Komedyen Hart, ödül törenine damga vuran görüntüyle ilgili konuştu.

Ünlü oyuncu Will Smith, geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Oscar töreni sırasında sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.

Smith'in attığı tokat, üzerinden aylar geçse de, konuşulmaya devam ediyor.

"Geçmişte olduğundan daha iyi bir yerde"

Amerikalı komedyen Kevin Hart, Smith'in, 2022 Oscar törenindeki olaydan sonra "daha iyi bir yerde" olduğunu söyledi.

Hart, Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, "Will özür diler, bilirsiniz. Tabii ki geçmişte olduğundan daha iyi bir yerde." diye konuştu.

"Bazen hata yaparız"

"İnsanlar insandır ve insan olarak bazen hata yaparız." diyen Hart, "Dolayısıyla geçmiş hakkında konuşmakla ilgili değil, şimdiyi kabul etmek ve ilerlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgili." ifadesini kullandı.

"Hayat devam ediyor"

Hem Rock'ın hem de Smith'in yaşanan zorluğu aşacaklarını umduğunu belirten Hart, "Onu ve Chris'i hâlâ seviyorum. Bir insanı tek bir şeye göre yargılayamazsınız. Nihayetinde hayat devam ediyor ve insanlar büyüyor." şeklinde konuştu.

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