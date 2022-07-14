Petrol
96.45
-3.13%
Euro
17.4724
-0.53%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.91
-1.26%
Borsa
239
-0.74%
Bitcoin
349.629
0.91%
BTXN Coin
7.29
0.96%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kevin Hart: Will Smith, Oscar tokadından sonra daha iyi yerde

    Komedyen Hart, ödül törenine damga vuran görüntüyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kevin Hart: Will Smith, Oscar tokadından sonra daha iyi yerde

    Ünlü oyuncu Will Smith, geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Oscar töreni sırasında sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.

    Smith'in attığı tokat, üzerinden aylar geçse de, konuşulmaya devam ediyor.

    "Geçmişte olduğundan daha iyi bir yerde"

    Amerikalı komedyen Kevin Hart, Smith'in, 2022 Oscar törenindeki olaydan sonra "daha iyi bir yerde" olduğunu söyledi.

    Hart, Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, "Will özür diler, bilirsiniz. Tabii ki geçmişte olduğundan daha iyi bir yerde." diye konuştu.

    "Bazen hata yaparız"

    "İnsanlar insandır ve insan olarak bazen hata yaparız." diyen Hart, "Dolayısıyla geçmiş hakkında konuşmakla ilgili değil, şimdiyi kabul etmek ve ilerlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgili." ifadesini kullandı.

    "Hayat devam ediyor"

    Hem Rock'ın hem de Smith'in yaşanan zorluğu aşacaklarını umduğunu belirten Hart, "Onu ve Chris'i hâlâ seviyorum. Bir insanı tek bir şeye göre yargılayamazsınız. Nihayetinde hayat devam ediyor ve insanlar büyüyor." şeklinde konuştu.

    Kevin Hart: Will Smith, Oscar tokadından sonra daha iyi yerde #1

    Kevin Hart: Will Smith, Oscar tokadından sonra daha iyi yerde #2

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu ViDEO


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri
    Yaşam

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi
    Magazin

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir