Khloe Kardashian, çocuğuna alışamıyor Khloe Kardashian taşıyıcı anneden doğan bebeğine bağlanmakta zorlanıyor.

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Dünyanın en ünlü isimlerinden Khloe Kardashian, kardeşleriyle yaptığı programın son bölümünde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Taşıyıcı anne kullanmıştı

Kendisini sürekli aldatan ve bir ayrılıp bir barıştığı basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson’dan 5 yaşında True adında bir kızı olan Khloe, Ağustos 2022’de de yine Thompson’dan ancak bu kez taşıyıcı anne kullanarak bu kez de bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Bebeğin isminin Tatum olduğuysa ancak 9 aylık olduğunda ortaya çıkmıştı.

Khloe Kardashian’ın, sürekli kalbini kıran ve ayrıldığı sadakatsiz sevgilisinden bir kez daha çocuk yapması da çok eleştirilmişti. Khloe de, tıpkı ablası Kim’in iki defa yaptığı gibi bu kez çocuğunu kendi doğurmak yerine taşıyıcı anne kullanmaya karar vermişti.

İtiraf var

Ancak oğlu Tatum doğduktan aylar sonra ortaya çıkan gerçeğin dışarıdan görünen mutluluk tablosuna pek de uymadığı ortaya çıktı. Khloe Kardashian, realite şovunun yeni bölümünde ablası Kim ve diğer ablası Kourtney’nin eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick’le sohbet ederken ağzındaki baklayı çıkardı ve taşıyıcı annelik konusu hakkındaki hislerini itiraf etti.

Başkasından doğan bir bebek

Taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen oğluna bağlanmak konusunda zorluk yaşadığını ve bu konuda suçluluk hissettiğini itiraf eden Khloe, bir doğum deneyimi yaşamayıp, kendi çocuğu bile olsa, başkasından doğan bir bebeği kucağına aldığında kötü hissettiğini anlattı. Khloe, elbette oğlunu çok sevdiğini ancak doğum deneyimi yaşamadığı için anne ve bebeğin birbirine bağlandığı o ilke anları yaşarken ve sonrasındaki süreçte de zorlandığını söyledi. Son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan taşıyıcı annelik uygulaması konusunda insanların daha dürüst davranması gerektiğini ve kendisinin yaptığı gibi deneyimlerini herkesle paylaşmasının faydalı olacağını da ifade eden Khloe, ablasıyla bu deneyim konusunda dertleşti.

Kim de deneyimlerini anlattı

Dört çocuğu olan Kim Kardashian da, bu çocukların ikisine taşıyıcı annelik yöntemiyle sahip olmuştu. Bu yöntemi tercih eden kimi insanların duruma adapte olmak konusunda zorlandığını söylen abla Kim, kız kardeşinin de benzer bir durum yaşadığını ancak bunun üstesinden geleceğini vurguladı. 2 çocuğunu doğuran, son 2 çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla sahip olan Kim Kardashian da aslında “Bir bebeğin karnınızda olmasıyla olmaması arasında fark var. Bebeğinizi karnınızda taşıdığınızda sizin kalp atışlarınızı hissediyor. Dünya üzerinde hiç kimse sizinle böyle yakınlaşamaz.” cümleleriyle kardeşi Khloe’nin durumuna hak veriyordu.

Ancak Khloe bu konuda sıkıntı yaşarken Kim Kardashian, en küçük iki çocuğuyla ilgili aynı kaygı ve sıkıntıları taşımamıştı. Hatta Khloe ablası Kim’in bu konuda hiç zorluk çekmeden iki çocuğunu da rahatça büyütmesini kıskandığını bile itiraf etti. Zaten taşıyıcı annelik kararını verip doğuma kadar geçen süreçte de “kafasını kuma gömdüğünü” ve saklanmaya çalıştığını söylüyordu.

Taşıyıcı Annelik için iyi ya da kötü bir deneyim diyerek kesin konuşmak istemiyorum, sadece bu çok farklı bir durum ve bu konu daha açık şekilde tartışılırsa her şey daha kolay yürür diyerek hislerini anlatan Khloe, hastaneye gidip işlemlere başlamadan önce daha fazla araştırma yapmadığı için de kendini suçladığının altını çizdi.