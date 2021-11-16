Khloe Kardashian, siyah lateks body giydi

Khloe Kardashian, markasının iddialı parçalarından biri olan siyah lateks tulumu Instagram hesabından kendisi tanıttı.

Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Khole Kardashian son günlerde 5 yıl önce kurduğu Good America adlı giyim firmasının tanıtımlarını yapmaya başladı.

Yoğun bir şekilde markasının yeni kreasyonu tanıtımı için kamera karşısına geçen Khole Kardashian, sosyal medya hesaplarından da markasının iddialı ürünlerini tanıttı.

37 YAŞINDA

37 yaşındaki televizyon yıldızı, milyonlarca takipçisi için canlı yayında modellik yaptı. Siyah lateks body ile ayna karşısına geçen Kardashian, kıvrımlarını sergiledi. Fermuarını sonuna kadar açan bir çocuk annesi, canlı yayın esnasında oldukça rahat tavırlar sergiledi.

"AŞILIYIM"

Khloe Kardashian, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez virüse yakalandığını açıklamıştı. Ünlü reality show yıldızı, kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kardashian, durumlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, “Neyse ki aşılıyım, dolayısıyla iyi olacağım. Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin” dedi.