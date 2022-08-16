Khloe Kardashian, taşıyıcı anneden ikinci kez anne oldu

Khloe Kardashian, taşıyıcı anneden ikinci kez anne oldu

Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile birlikte ikinci kez bebek sahibi oldu.

Kardashian- Jenner ailesinin en dikkat çeken üyelerinden Khloe Kardashian, bir dargın bir barışık sevgilisi ve kızı True'nun babası basketbol yıldızı Tristan Thompson ile 2019 yılında ihanet iddiaları sonrası yollarını ayırmıştı.

Spor hocasından çocuk yaptı

Kızları için bir araya gelen ünlü çiftten Thompson, geçtiğimiz aylarda; kısa süre aşk yaşadığı spor hocası Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğunu sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı.

31 yaşındaki Thompson'ın, Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu yapılan DNA testiyle belli olunca ünlü basketbolcu, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

"Babası benim"

Paylaşımında Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu kabul eden Thompson, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Taşıyıcı anne doğurdu

Tüm bu yaşananların ardından Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritmişti. İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve 4 yaşında True adında bir kızları bulunan çift, ikinci kez çocuk sahibi oldu. People Dergisi, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.