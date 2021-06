Khloe Kardashian’dan estetik itirafı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Khloe Kardashian, hakkında çıkan haberler konusunda sessizliğini bozdu.

Kardashian Ailesi’nin üyelerinden Khloe Kardashian, görünümündeki değişikliğin estetik mucizesi olduğu söylentilerine cevap verdi. Ailece yer aldıkları 'Keeping Up With the Kardashians' adlı reality show programının yeni bölümünde; bu konu gündeme geldi.

Kardashian, hakkında çıkan estetik iddialarının kendisini her zaman öfkelendirdiğini söyleyerek, sadece bir kez burun ameliyatı olduğunu anlattı.

"BİR KEZ BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIM"

36 yaşındaki Kardashian, “Benim için herkes ‘Üçüncü yüz estetiği oldu’ diyor. Ama ben sadece bir kez burun estetiği yaptırdım” diye konuştu.

Cohen’e, “Bir röportajda burnum hakkında soru soran tek kişisin” diyen Khloe Kardashian, “Dolgu da yaptırdım ama botoks yaptırmadım” ifadelerini kullandı.