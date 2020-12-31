Kibariye alışverişte

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kibariye, torununa kıyafet almak için mağazaları dolaştı.

Ünlü şarkıcı Kibariye, uzun zaman sonra dışarıda görüntülendi.

Anneanne olmanın heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı, torunu için bebek mağazalarını dolaştı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM"

Kibariye, gazetecileri görünce poz verip sohbet etti. Yeni yılda yeni projeler içinde olacağını söyleyen başarılı şarkıcı, ”Yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni şarkılar var tabii ki de ben şarkıcıyım, sesimle gündeme gelmeyi seviyorum.“ dedi.

"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK"

Yeni yıldan beklentilerini dile getiren Kibariye, ”Tabii ki de en önemlisi sağlık. Yeni yıl herkese başta sağlık ve sıhhat getirsin. Umarım tez zamanda eski özgür hayatımıza döneriz. Tek isteğim bu.” dedi.