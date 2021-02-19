Kibariye: Benim içim hala kanıyor

Zorlu hayatını anlatan Kibariye, "Hiçbir şey ekranlarda göründüğü gibi değil" dedi.

Kibariye, İnternette yayınlanan bir programa açıklamalar yaptı. Çok zor bir hayatı olduğunu söyleyen Kibariye, her şeyin göründüğü gibi olmadığını söyledi.

"ANNEMİN AYAKLARINI ÖPERDİM"

Annesinin (Makbule Tokmak) hep haklı olduğunu söyleyen şarkıcı “Annemin ayaklarını öperim. Fakirdik ama huzurluyduk. Annem çok akıllı ve çok idareciydi. ‘Aç da olsanız kimseden bir şey istemeyin’ diye öğüt verirdi. Anne olduktan sonra kıymetini daha çok bildim.” dedi.

"ÇOK YALNIZDIM"

Olduğu gibi göründüğünün de altını çizen şarkıcı “Güçlüyüm, sabırlıyım, kinci ve sahtekar değilim. Kimsenin ekmeği ile değil sırf gırtlağımla büyüdüm. Sansasyonlarla gündeme gelmedim. Her şeyimi gizli, saklı tuttum.

"ŞARKI SÖYLERKEN İÇİM AĞLIYORDU"

45 sene çok yalnız yaşadım. Işıkları kapatıp stüdyoda şarkıyı söylerken içim ağlıyordu. Kimse zannetmesin ki Kibariye hep kahkaha atıyor. Benim içim hala kanıyor.

"İMZA ATMAYI SEDA ÖĞRETTİ"

Seda Sayan ile 35-40 sene birlikte yaşadık. Kiramız 200 liraydı. Seda temizlik, ben yemek yapardım. Çok güzel anlaşırdık. Bana imza atmayı bile Seda öğretti. Hiç okula gitmedim. Fakirdik, ekmeği zor buluyorduk..” diye konuştu.