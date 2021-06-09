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    Kibariye, ihanet iddialarına cevap verdi

    Ünlü şarkıcı Kibariye, yine başka bir kadınla görüntüleri çıkan eşi Ali Küçükbalçık hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:03
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    Kibariye, ihanet iddialarına cevap verdi

    Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık’ın, geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.

    Ünlü şarkıcı, görüntülerin ardından  bir magazin programına telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

    "BÜTÜN ERKEKLER ALDATIYOR"

    “Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor.

    "ORİJİNAL DELİL LAZIM"

    Tabii ki bu görüntüleri Ali’ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam.”

    Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız.” demişti.

    Kibariye, ihanet iddialarına cevap verdi #1

    Kibariye, ihanet iddialarına cevap verdi #2

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