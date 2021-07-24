Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
288.020
3.73%
EXEN Coin
24.72
-0.24%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Kibariye ihanet iddialarına yanıt verdi

    Usta ses sanatçısı Kibariye, eşinin kendisine ihanet ettiği iddialarına ilişkin, “Kocam beni çok seviyor. Kimse için yuvamı dağıtmam” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 15:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kibariye ihanet iddialarına yanıt verdi

    Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın adı yeniden ihanet iddialarına karıştı.

    Bugüne kadar sessizliğini koruyan sanatçı Kibariye ise konser verdiği mekan çıkışında ilk kez konuştu.

    “KİMSE İÇİN YUVAMI DAĞITMAM”

    Kibariye, “Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor ben eminim. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam.” dedi.

    “BEN HÜRMETKÂRIM”

    Kendisi ile ilgili eleştirilere de cevap veren sanatçı, “Çok laf çıktı benim hakkımda. ‘Bu kız ne kadar gurursuz’ dediler, desinler. Allah diyor ki; ‘Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.’ Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkârım, bizi annemiz böyle yetiştirmiş. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun.” dedi.

    Kibariye ihanet iddialarına yanıt verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir