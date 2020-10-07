Kibariye kaç yaşında? Kibariye nereli ve gerçek ismi nedir?

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin anneanne olmasıyla birlikte hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

Sesiyle milyonları etkileyen ve yıllardır sahnelerde olan Kibariye kimdir?

KİBARİYE'NİN GERÇEK ADI VE HAYATI

Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında, Manisa’nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya gelmiştir. Doğan ve Makbule çiftinin ilk çocuğudur. Kibariye’nin doğduğu yıllarda anne ve babasının henüz evlenmemiş olması sebebi ile nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1959 olarak geçmiştir. Daha sonrasında 1981 yılında kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurmuştur. 8 kardeşi bulunan Kibariye’nin ailesi, pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmiştir. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeni ile hiç okula gitmemiştir ve 11 yaşında sahne hayatına ilk adımını atmıştır.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan Enver Düzay isimli bir müzisyen, o yıllarda Akhisar’da biz gazinoda şarkıcılık yapan Kibariye’yi küçük yaşta keşfetmiştir. 1974 yılından itibaren İzmir’de birçok pavyonda şarkı söylemeye başlamıştır. Kibariye, defalarca kez fiziğine bakılarak, sesi hiç dinlenilmeden işe alınmamıştır.

1980 yıllarında İzmir sahnelerinde çalışmaya devam eden Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı’na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu sanatçılar arasında Muzaffer Özpınar da bulunmaktadır. Aynı yıl içinde o dönemin ünlü bestekarı ve sanatçısı, Kibariye’yi İstanbul’da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz’e anlatmıştır ve onun sesini dinletmek istemiştir. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye, daha sonra Stardust gazinosunda sahne almaya başlamıştır. İstanbul’a gelmesi ile birlikte yaşamı tamamen değişmeye başlamıştır.

Kibariye samimiyeti ve doğallığı ile birlikte İstanbul’da tüm medyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. 1981 yılında TRT’den bir yılbaşı gecesi için teklif gelmiştir. Bu teklifi değerlendiren Kibariye için, hayatı tamamen değişmiştir. 1982 yılında ise ilk kez bir kez sinema filminde rol almıştır. Daha sonrasında bestecisi Cengiz Özşeker’in olduğu “Kimbilir” şarkısı ile büyük çıkış yakalamıştır. 1981 yılından 1990 yılına kadar geçen 9 yıllık bir süre içerisinde toplamda 21 albüm yapmayı başarmıştır.

İlk show programı “Darısı Başınıza” isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6′ da canlı yayınlara başlamıştır. Daha sonra “Eğlen Coş İşte Kiboş” isimli televizyon programı ile devam etmiştir.Bu programların ardından “Kibariye Show” ve TGRT’de yer almıştır. Ardından 2011 yılında Kanaltürk’de “Kibariye” isimli programa başlamıştır. “Oryantal Star” isimli yarışmada ise jürilik yapmıştır.

Kibariye ilk evliliğini 21 Aralık 1979 yılında şoförü Tünay Ürek ile birlikte yapmıştır. Aldatması gerekçesi ile 1996 yılında boşanmıştır. 1999 yılında ise Ali Küçükbalçık ile ikinci evliliğini yapmıştır. İkinci evliliğinden 2000 yılında doğan “Birgül” adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.