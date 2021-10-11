Kibariye, kuaförünün parasını ödemedi

Saçına kaynak yaptıran ünlü şarkıcı Kibariye, ödeme yapmadığı kuaförü mağdur etti.

Geçtiğimiz haftalarda 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa katılan sanatçı Kibariye'nin yeni imajı, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Saçına taktığı perukla alay konusu olan Kibariye, hiç vakit etmeden kuaföre koştu. Peruk takmaya tövbe eden ünlü sanatçı Kibariye, Kadıköy'deki bir kuaförde saçlarına kaynak saç yaptırdı.

İŞLEM 3 SAAT SÜRDÜ

İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı.

KUAFÖR PARASINI İSTEDİ

Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.

Neye uğradığını şaşıran işletme sahibi ise "Dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük." diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

"DÜKKANI MÜŞTERİYE KAPATTIK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, "Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normal müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye Hanım'ı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey'i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanım'ı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı." diye konuştu.