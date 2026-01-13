Kibariye travmasını anlattı! Ayakları gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seslendirdiği şarkılarla dillere dolanan arabesk müziğinin kraliçesi ünlü şarkıcı Kibariye, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu.

Çocukluk dönemini ve parasız olduğu günlerden bahseden Kibariye, zor bir hayat yaşadığından bahsetti.

AYAĞINI GÖSTERDİ

Konuşma sırasında arkadaşlarıyla Akhisar'da geçirdiği günlere değinen sanatçı, "Direkten kaymayı çok severim ama bir gün kaydığım için ayağıma cam girdi. Dibine kadar cam battı, ameliyat oldum. Parasız günlerimizde geçti bu olay. Ama bu ayağımı bile unuttum o güzel arkadaşlarımı özlemekten. Ameliyat atlattım küçükken, parasız günlerimizde. Ama ayağım böyle kaldı' diyerek ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi.

Program yayınlandıktan sonra X'de TT olan Kibariye'nin ayakları, binlerce hesap tarafından paylaşıldı.